Samsung Galaxy Z Flip: Quatro cores e pressão sobre o motorola Razr

Com o Razr da Motorola de atraso em atraso, a Samsung não pára de ser notícia com o seu Galazy Z Flip, que deverá estrear a 14 de fevereiro e em quatro cores – preto, dourado, púrpura e prateado. O dobrável segue-se à nova geração Galaxy S20, anunciada para 11 de fevereiro, com o S20 Ultra no topo da cadeia, custando cerca de 1.300 euros, menos 100 do que o Z Flip, que estará equipado com ecrã Dynamic AMOLED de 6,7’’, processador Snapdragon 855+, 256 GB de armazenamento, câmara dupla de 12 MP (traseira) e de 10 MP (frontal), bateria de 3300 mAh (carregamento de 15 W).