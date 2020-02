Setúbal ganhou um novo espaço para o CrossFit

Setúbal ganhou mais um espaço para a prática desportiva, no caso o crossfit. Falamos da CrossFit Cais, uma nova box da modalidade, com mais de 700 metros quadrados, que abriu portas recentemente junto à praia da Saúde (em frente ao Rockalot), na Estrada da Rasca n.º 22, e que nasceu de um projeto dinamizado pelos apresentadores de televisão Diogo Dias e Diana Taveira, em colaboração com Luís Bickmann (Head Coach CF-L1 Trainer), Susana Corromeu e Tiago Machado, estes dois últimos enquanto club managers do espaço.





"Pensamos de forma diferente e sentimos o desporto de forma diferente. Queremos desafiar todas as pessoas a abraçarem o crossfit. Queremos tornar Setúbal num ícone do desporto e melhorar a saúde dos Setubalenses" afirma Luís Bickmann, Head Coach da box.Para assinalar a abertura, o CrossFit Cais vai promover na próxima semana, a 18 de fevereiro, um Open Day, com acesso gratuito das 7 às 21 horas a todos aqueles que queiram conhecer o novo espaço ou simplesmente estrear-se na modalidade. Neste dia estarão disponíveis cinco WODS (às 7h15, 12h30, 18h30, 19h30 e 20h30), havendo ainda a oferta da inscrição a quem decidir avançar para o seu registo no espaço.De notar que estarão disponíveis três alternativas de mensalidades para treinar na box, desde os 54,90€ (livre acesso), 49,90€ (três vezes por semana) e 44,90€ (duas vezes por semana).