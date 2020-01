TP-Link Deco X60 promete cobertura nunca vista

A TP-Link apresentou na semana passada, durante o CES 2020, o novíssimo Deco X60, um router que promete cobertura uma nunca vista. Equipado com tecnologia Wi-Fi 6 de próxima geração e compatível com MU-MIMO, OFDMA e 1024-QAM, o modelo aumenta de forma clara a capacidade e eficiência de toda a rede, especialmente em condições de utilização intensa da mesma.



Segundo dados avançados pela marca, o Deco X60 será capaz de incrementar o rendimento médio em 4 vezes em dispositivos conectados, permitindo a ligação em simultâneo de até 150 dispositivos na rede sem prejudicar o rendimento. Para além destes atributos, o router da marca chinesa promete também uma ligação wi-fi mais segura, mercê do método de encriptação WPA3 e ao TP-Link HomeCareTM.