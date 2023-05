TP-Link Tapo L510E e Tapo P100: dar nova vida à nossa casa

De uma assentada tivemos oportunidade de testar dois acessórios inteligentes da TP-Link e não podemos negar que ficamos a perceber que temos andado a perder as novidades. Mesmo aquelas que, estando disponíveis há muito tempo no mercado, nunca tivemos grande curiosidade de experimentar. Mas ainda bem que isso mudou. Porque acabaram por, de certa forma, mudar os nossos dias e torná-los mais tranquilos.O primeiro acessório inteligente que destacamos é o TP-Link Tapo P110 . Trata-se de uma mini tomada inteligente que funciona através de Wi-Fi. Quantas vezes não saímos de casa e nos esquecemos de desligar qualquer coisa que, para todos os efeitos, não precisaria ficar ligada? Tendo esse aparelho ligado à tomada, basta aceder à aplicação e… voilá, está desligado. A aplicação é de fácil configuração e utilização, pelo que até o mais leigo conseguirá certamente ‘desenrascar-se’.Além de permitir controlar remotamente a ação da tomada, seja para ligar ou desligar, a aplicação também conta com um sistema de agendamento e outro de temporizador. No agendamento podemos definir a hora em que pretendemos que a tomada se conecte e comece, por exemplo, a carregar um dispositivo. É possível até criar rotinas de utilização, para que, a determinada hora, a tomada faça o seu trabalho. O temporizador funciona um pouco da mesma forma, mas aqui com uma contagem decrescente. Pode funcionar tanto para iniciar uma operação, como para terminá-la.Estes dois recursos acabam por ficar ligados a um outro, que é o ‘Modo Ausente’. Através desta opção, podemos definir um ciclo de ativação e desativação aleatória para que as luzes da nossa casa, nomeadamente candeeiros, se liguem. Isso faz com que haja sempre a impressão de que alguém está em casa. É apenas uma precaução para eventuais visitas dos amigos do alheio, mas nunca é demais!Além da possibilidade de controlo via aplicação, podemos igualmente fazer um controlo por voz, utilizando a Amazon Alexa e ainda o Google Assistant.Por fim, uma vantagem óbvia desta tomada inteligente: permite poupar energia e, por consequência, dinheiro. Estando apenas ligada nos períodos efetivamente necessários, a TP-Link Tapo 110 permite-nos reduzir bastante a fatura da eletricidade. É o melhor de dois mundos: a sustentabilidade, pelo menor consumo, e a poupança na carteira!Além da tomada inteligente, tivemos igualmente a chance de testar outro acessório bastante interessante. A TP-Link Tapo L510E , uma lâmpada inteligente com conectividade Wi-Fi que tem funcionalidades muito similares à própria Tapo P110. Nomeadamente pela função de agendamento e temporizador, que nos permite definir rotinas para ligar e desligar a luz, mas também aumentar ou diminuir a luminosidade.Este recurso é também possível ser utilizado em modo livre, podendo ajustar o brilho e a intensidade da luz em função do momento do dia em que estamos, mas também ao nosso próprio estado de espírito. Possui também o Modo Ausente, que funciona da mesma forma como um recurso de segurança.O controlo pode ser feito pela mesma aplicação ‘Tapo’, nomeadamente com o uso de todas as funções inteligentes, mas também é possível utilizá-la como uma lâmpada comum – isto é, com o interruptor. Podemos igualmente fazer um controlo por voz, utilizando a Amazon Alexa e ainda o Google Assistant.