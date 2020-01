Vivo V17: Índia recebe versão melhorada

Se as mais antigas fugas de informação relativas à versão indiana do Vivo 17 já davam conta de um smartphone bem equipado que chegaria ao mercado a preço bastante competitivo, as mais recentes colocam-no em comparação (quase) direta com o Samsung Galaxy M30s, pelo layout dos sistema triplo de câmaras traseiras (48GB+8GB+2GB), e destacam-no ainda pela manutenção da aposta na câmara frontal (32GB). Tem ecrã de AMOLED Full HD+ de 6,44’’ (maior), processador Snapdragon 675 (melhor), RAM de 8GB, armazenamento de 128GB e bateria de 4500mAh (carregamento de 18 watts). O preço fica abaixo dos 300 euros. Aguarda-se atualização para a Europa.