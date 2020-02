Xiaomi Mi 10: ‘Monstro’ está a chegar e terá preço recorde

O dia está a chegar: 23 de fevereiro não tarda e com ele vem o Xiaomi Mi 10, um smartphone que promete ser de arromba com um desempenho acima da média graças ao processador Snapdragon 865, à memória RAM LPPDR5 que começa nos 8 GB, e ao ecrã (curvo) com taxa de atualização de 120 Hz. Tudo isto terá um custo e os mais recentes rumores dão conta de que o preço deste smartphone deverá oscilar entre os 500 e os 700 euros (Mi 10 Pro).