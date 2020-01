Xiaomi Mi 10 Pro: Nova arma para dia do maior rival

O Mi 10 Pro é um dos próximos smartphones da Xiaomi e está a gerar uma grande expectativa. As últimas especulações dão conta de que terá ecrã AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, rebordos curvos, furo para acomodar a câmara frontal, carregador turbo de 65w (bateria terá entre 4.500mAh e 4.800mAh ) e suporte para 5G. Tudo indica que poderá ser lançado no início de fevereiro, talvez até no dia 11, também escolhido pela Samsung para anunciar o Galaxy S20.