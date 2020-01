ZTE Axon 10s Pro 5G: O primeiro Snapdragon 865

A ZTE não é das marcas mais conhecidas no que toca a smartphones, mas gigante chinesa costuma apresentar dispositivos inovadores e bem interessantes. Já era o caso do Axon 10s Pro. Mas agora vem aí a versão 5G, que traz ainda outro argumento de peso: o processador Snapdragon 865, no qual será estreante. Esta versão mantém o ecrã AMOLED de 6,46’’, RAM (entre 6GB e 12GB), armazenamento (128GB e 256GB), câmaras (48MP+8MP+20MP; 20MP) e abateria de 4.000 mAh. O preço rondará os 800 euros.