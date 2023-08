JMJ: 354 mil peregrinos inscritos até às 13H00 desta terça-feira

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) conta esta terça-feira com 354 mil peregrinos inscritos de todos os países, exceto das Maldivas, e destes, 77.224 são espanhóis, 59.469 são italianos e 43.742 são portugueses, revelou a organização.

Em conferência de imprensa, o diretor de logística do Comité Organizador Local, Jorge Messias, afirmou que o "top 5" conta ainda com 42.482 franceses e 19.196 norte-americanos.

O responsável adiantou que o número de peregrinos inscritos pode alterar-se, uma vez que as inscrições só terminam no domingo, último dia da JMJ Lisboa'2023, que esta terça-feira começa.

"Até ao momento [13H00], entre 190 a 200 mil peregrinos já terão feito 'check-in' em Lisboa", precisou, acrescentando que os jovens continuam a chegar durante todo o dia.

Da comunidade lusófona chegam a Lisboa 752 jovens de Angola, 312 de Moçambique, 122 da Guiné-Bissau, 940 de Cabo Verde, 512 de São Tomé e Príncipe, 62 de Timor-Leste e 5.826 do Brasil.

Jorge Messias referiu que este acolhimento de centenas de milhares de peregrinos só é possível com a colaboração "de até 25.000 voluntários", identificados com uma t-shirt amarela.

O responsável garantiu que tudo está preparado para receber todos os peregrinos que queiram participar na JMJ e reafirmou que o histórico das jornadas indica que por cada peregrino que se inscreve aparecem mais dois ou três.

Segundo o diretor, os peregrinos estão a ser acolhidos em 1.626 espaços públicos, que permitem alojar 94.151 jovens, e em 8.831 famílias de acolhimento, que abriram as portas a 28.618 inscritos.

Nesta jornada de jovens há também a componente religiosa e, por isso, a base de dados da organização conta já com a inscrição de 688 bispos, dos quais 30 são cardeais.

Já quanto a jornalistas, referiu, "estão registados 5.000, até ao momento", para a cobertura noticiosa do maior evento da Igreja Católica.

A base de dados da organização tem também o registo de 1.800 restaurantes acreditados, "o que dá aproximadamente 2,7 milhões de refeições a garantir durante esta semana" aos peregrinos.

A animação programada para esta semana, no âmbito do "Festival da Juventude", conta com perto de 600 eventos em 90 locais.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre esta segunda-feira e domingo para a JMJ, que contará com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.