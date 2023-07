JMJ: António Costa diz que "tudo foi devidamente planeado" para garantir segurança

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que "tudo foi devidamente planeado" para garantir a segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e assegurou que, havendo algum problema, as forças e serviços de segurança estão prontos para tomar as medidas necessárias."Tudo foi devidamente planeado, está devidamente articulado e, portanto, necessariamente preparado para que a tranquilidade seja assegurada, a segurança seja garantida e que tudo possa correr bem, mas naturalmente estando as diferentes forças e serviços prontos para poder tomar as medidas que sejam necessárias", afirmou António Costa.O chefe de Governo esteve esta segunda-feira na sede do Sistema de Segurança Interna, em Lisboa, onde assistiu a um 'briefing' sobre a articulação e coordenação dos diferentes comandos operacionais e táticos e passou pela última reunião da Comissão de Acompanhamento da JMJ antes do arranque do evento, na terça-feira.Numa declaração à comunicação social no final da visita, e antes de seguir para o Parque Tejo (local que vai acolher uma das principais cerimónias), o primeiro-ministro assinalou que este é "o maior evento internacional" que Portugal "alguma vez acolheu, um evento de grande dimensão", que vai "trazer jovens de todo o mundo com experiências de vida diferentes e com uma vivência muito intensa ao longo da semana para acompanhar a JMJ"."Obviamente este evento requer uma mobilização também sem precedentes de todas a forças e serviços de segurança, o apoio das Forças Armadas, dos serviços de emergência e proteção civil, de emergência médica, e foi isso que vim aqui verificar, sob a coordenação do senhor secretário-geral do Sistema de Segurança Interna", afirmou.António Costa garantiu que "até agora tudo tem vindo a decorrer com total normalidade"."Foram repostos os controlos de fronteira, e estão a ser feitos com normalidade, o dispositivo, quer no local dos eventos, quer no conjunto do território nacional, e em particular nas vias de acesso a Lisboa, tem sido assegurado. E, portanto, acho que temos boas razões para estarmos, neste momento, confiantes sobre aquilo que foi o trabalho de preparação e estado de prontidão das diferentes forças e serviços de segurança para responder a qualquer eventualidade", salientou.O chefe de Governo assinalou que, "obviamente, num evento desta dimensão haverá sempre algum problema", mas apontou que "Portugal já organizou ao longo das últimas décadas, grandes eventos", como a Expo'98 ou o Euro'2004."E temos forças e serviços de segurança que, ao longo do tempo, têm demonstrado sempre estar prontos para as eventualidades e, portanto, se a eventualidade surgir, estão prontos, mas sobretudo estão no terreno para evitar que algo aconteça e prevenir qualquer problema que possa ocorrer", indicou Costa.Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ realiza-se em Lisboa entre 1 e 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.