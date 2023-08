JMJ: Carris transportou mais de 700 mil passageiros no primeiro dia do evento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Carris, empresa municipal de transporte público de Lisboa, transportou mais de 700 mil passageiros na terça-feira, primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), revelou esta quarta-feira a transportadora, referindo que foram registados "condicionamentos pontuais" devido à concentração de peregrinos.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a Carris indica que "transportou mais de 700 mil passageiros" na terça-feira, o que significa "um acréscimo de procura na ordem dos 35%, por comparação com a média de passageiros transportados num dia útil de inverno, período em que se regista historicamente maior procura".

De acordo com a empresa, "a concentração de peregrinos gerou condicionamentos pontuais, que se foram dirimindo ao longo do dia".

A Carris adianta ainda que a utilização do título de transporte 'Peregrino JMJ' tem aumentado nos últimos dias, "tendo sido registadas, no dia 1 de agosto [terça-feira], cerca de 150.000 viagens com este perfil".

A transportadora assegura que "está a operar com a sua máxima capacidade e a monitorizar em permanência os principais locais de afluência de passageiros e os condicionamentos imprevistos que vão surgindo, por razões de segurança, para ajustar, a cada momento, a sua oferta e proporcionar a melhor experiência possível aos milhares de pessoas que se deslocam em Lisboa".

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, que arrancou na terça-feira, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou esta quarta-feira de manhã a Lisboa.