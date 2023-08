JMJ também traz fé aos negócios... mas não a todos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde contratar funcionários, a alargar horários de funcionamento até ao reforço de "stocks", o comércio também se preparou para receber os milhares de peregrinos que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai fazer convergir por estes dias em Lisboa. Mas a fé no negócio não chega a todos. Do Parque Eduardo VII até à Baixa Pombalina, os sentimentos dividem-se. Se em cafés e restaurantes se espera o céu, cheios que já estão de jovens, de credenciais ao peito e bandeiras de todo o mundo sobre os ombros, o mesmo não se pode dizer em lojas de roupa, sapatarias ou livrarias que, além de terem dificuldade em atrair esse público, se ressentem da falta dos clientes habituais que quebraram a rotina para escapar à "confusão".Leia o artigo na íntegra no Negócios