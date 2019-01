As transmissões de futebol e andebol que pode ver em direto este fim de semana no Record

Como é habitual,transmitará em direto vários jogos durante este fim de semana, no canal de 'Futebol ao Vivo'. De sábado a domingo, poderá ver transmissões de encontros do Campeonato de Portugal, distritais, escalões de formação e andebol. Consulte em baixo a lista com as várias partidas queirá transmitir.Distritais- Salgueiros-Rio Tinto, 15h00Juniores- Boavista-Aves (15h00)Andebol- ABC-Belenenses (17h30), campeonato masculino- Boa Hora-Maia ISMAI (18h00), campeonato masculino- Avanca-Benfica (20h30), campeonato masculino- Colégio de Gaia-Alavarium (19h00), Taça de Portugal femininaCampeonato de Portugal- Sacavenense-Praiense (11h00)Distritais- Belenenses-Linda-a-Velha B (15h00)- Olivais e Moscavide-CD Estrela (15h00)- Padroense-Oliveira do Douro (14h55)- Infesta-Pedrouços (14h55)- Serpa-Castrense (15h00)- Aljustrelense-CF Guadiana (15h00)- Valadares Gaia FC vs. AD Grijó (15h00)- Vilar de Perdizes-Abambres (15h00)- Boavista B-Canidelo (15h00)- Gouveia-Celoricense (15h00)Juvenis- Boavista-Tondela (11h00)