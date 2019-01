As transmissões de futebol e andebol que pode ver em direto este fim de semana no Record

Distritais

transmite em direto vários jogos durante este fim de semana, no canal de 'Futebol ao Vivo'. De sábado a domingo, poderá ver transmissões de encontros do Campeonato de Portugal, Liga Feminina, juvenis, iniciados, distritais e andebol. Consulte em baixo a lista com as várias partidas que o nosso site irá transmitir.- Vasco da Gama-CD Beja (10h30)- GDRA vs. F. C. Pereirence (15h00)- Guarda Unida Desportiva-NDS Guarda (15h00)- Alcanena-Alpendorada (18h00), campeonato feminino- Sp. Horta-FC Porto (20h00), campeonato masculino- Alverca-Alcains (15h00)- Praiense-Ideal (15h00)- Moura-Casa Pia (15h00)- Amora-1º Dezembro (15h00)- Marítimo-Valadares Gaia (15h00)- Boavista-Chaves (11h00)- Olivais e Moscavide-Agualva (15h00), AF Lisboa- Avintes-Foz (15h00), AF Porto- União Sport Club-CR Grandolense (15h00), AF Setúbal- Brasfemes-Académica AAC (15h00), AF Guarda- Condeixa-Eirense (15h00), AF Guarda- Pampilhosense-Tocha (15h00), AF Guarda- Vigor Mocidade-Naval 1893 (15h00), AF Guarda- Marialvas vs. Tourizense (15h00), AF Guarda- Serpa-Guadiana (15h00), AF Beja