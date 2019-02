As transmissões de futebol e andebol que pode ver em direto este fim de semana no Record

Liga Revelação

Distritais

Futebol feminino

Juvenis

Andebol

Futsal

Campeonato de Portugal

Futebol feminino

Distritais

Liga Revelação

transmite em direto vários jogos durante os próximos dias, no canal de 'Futebol ao Vivo' . Sábado, domingo e terça-feira poderá ver transmissões de encontros do Campeonato de Portugal, Liga Revelação, Liga Feminina, juvenis, distritais, futsal e andebol. Consulte em baixo a lista com as várias partidas que o nosso site irá transmitir.Aves-Benfica, 11h00Feirense-V. Setúbal, 11h00Marítimo-Académica, 11h00Estoril-Cova da Piedade, 11h00Serpa-Almodôvar, 14h15 (AF Beja)Seia FC-FLS, 14h15 (2.ª divisão feminina)Academia CCMI Leiria-SL Marinha, 15h30 (AF Leiria)FC Porto-Liberbank Cuenca, 18h00 (Taça EHF)Avanca-Boa Hora, 18h00 (campeonato masculino)Alavarium-JAC Alcanena, 18h30 (campeonato feminino)GRAP-URD Juncalense, 19h00 (AF Leiria - juniores)Caldas-Benfica Castelo Branco, 15h00Alverca-Oliveira do Hospital, 15h00Moura-Amora, 15h00Praiense-Armacenenses, 15h00Clube de Albergaria-Vilaverdense, 15h00 (Liga BPI)Olivais e Moscavide-Belenenses, 15h00 (AF Lisboa)Naval 1893-Marialvas, 15h00 (AF Coimbra)Carapinheirense-Ançã, 15h00 (AF Coimbra)Tourizense-Penelense, 15h00 (AF Coimbra)Naval 1893-Marialvas, 15h00 (AF Coimbra)Sourense-Condeixa, 15h00 (AF Coimbra)Desp. Lagares-Brasfemes, 15h00 (AF Coimbra)Tocha-União FC, 15h00 (AF Coimbra)Académica AAC-Vigor Mocidade, 15h00 (AF Coimbra)Canidelo-Salgueiros, 15h00 (AF Porto)Pedrouços-Valadares Gaia, 15h00 (AF Porto)Oliveira do Douro-Varzim B, 15h00 (AF Porto)At. Avelarense-Chão de Couce, 15h00 (AF Leiria)Charneca de Caparica-Beira Mar ACA, 15h30 (AF Setúbal)Belenenses-V. Guimarães, 15h00