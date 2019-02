As transmissões de futebol e andebol que pode ver em direto este fim de semana no Record

Distritais

transmite em direto vários jogos durante os próximos dias, no canal de 'Futebol ao Vivo' . Sábado e domingo poderá ver transmissões de encontros do Campeonato de Portugal, juniores, juvenis, iniciados, distritais e andebol. Consulte em baixo a lista com as várias partidas que o nosso site irá transmitir.- Boavista B-Valadares Gaia, 15h00 (AF Porto)- Alverca-Tondela, 15h00- Oliveira do Douro-Arcozelo, 15h00- Boavista-Chaves, 11h00- FC Porto-HCDS Constanta (12h45), 2.ª jornada da Taça EHF- Belenenses-Avanca (15h30), 23.ª jornada do campeonato masculino- Maia ISMAI-ABC (19h00), 23.ª jornada do campeonato masculino- HC Donbas-Madeira SAD (19h00), 1.ª mão dos 'oitavos' da Challenge Cup- Amora-Pinhalnovense, 15h00- Moura-Louletano, 15h00- Marítimo B-Lusitano FC, 15h00- Belenenses-GMD 9 Abril Trajouce, 15h00 (AF Lisboa)- Olivais e Moscavide-Algés, 15h00 (AF Lisboa)- Eirense-Vigor Mocidade, 15h00 (AF Coimbra)- Cova Gala-Naval 1893, 15h00 (AF Coimbra)- Pampilhosense-Ançã, 15h00 (AF Coimbra)- Condeixa-Carapinheirense, 15h00 (AF Coimbra)- Sourense-Mocidade, 15h00 (AF Coimbra)- Salgueiros-AD Grijó, 15h00 (AF Porto)- Avintes-Pedrouços, 15h00 (AF Porto)- Vila FC-Canidelo, 15h00 (AF Porto)- Infesta-Canelas 2010, 15h00 (AF Porto)- Serpa-Castrense, 15h00 (AF Beja)- Charneca de Caparica-Moitense, 15h00 (AF Setúbal)- FC Setúbal-Palmelense, 15h00 (AF Setúbal)- Boavista-FC Porto, 11h00- FC Setúbal-Palmelense, 09h00 (AF Setúbal)- Charneca da Caparica-Estrela de Santo André, 11h00 (juvenis)- Madeira SAD-HC Donbas (17h00), 2.ª mão dos 'oitavos' da Challenge Cup- Colégio de Gaia-Madeira SAD (17h30), 18.ª jornada do campeonato feminino