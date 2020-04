Futebol não pára: os jogos em direto que pode ver no Record nesta Páscoa

Nesta Páscoa, e já a partir de hoje, pode ver no Record Online as transmissões em direto de jogos dos campeonatos da Bielorrússia e Tajiquistão, dos poucos que ainda seguem em prova. Consulte em baixo o calendário de transmissões. Veja tudo no nosso canal de Futebol ao Vivo.





Sexta-feira, 10- Neman Grodno-Belshina Bobryisk, 17h00Sábado, 11- Slutsk-Vitebsk, 12h00- Torpedo-BelAZ Zhodino - Energetik-BGU, 14h00- Gorodeya-Dinamo Minsk, 16h00Domingo, 12- FC Minsk-Bate Borisov, 13h00- Smolevichi vs Schachtor, 15h00- Dinamo Brest-Isloch Minsk Raion, 17h00Segunda-feira, 13- Slaviya Mozyr-Rukh Brest, 15h30Sábado, 11- FC Lokomotiv-Pamir - FC Dushanbe-83, 12h00Domingo, 12- FC Istiklol-FC CSKA, 12h00- FC Khujand-FC Khatlon, 12h00