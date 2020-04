A saga do regresso a casa de Fábio Veríssimo: do carro alugado à polícia nas fronteiras

Fábio Veríssimo parecia ter conseguido o mais difícil, ao escapar de Itália em março sem ser contagiado pelo novo coronavírus, mas o árbitro leiriense acabou mesmo por ser o primeiro caso mais mediático no principal escalão do futebol português a contrair a Covid-19. A aventura de Fábio Veríssimo em tempos de pandemia de Covid-19 começou em Turim, mas o regresso a Portugal – com a saúde intacta – esteve longe de ser simples.





Juntamente com os assistentes Pedro Mota e Pedro Martins, alugou um carro no aeroporto daquela cidade depois de saber que Portugal se ia fechar a voos italianos. "Fomos até Genebra. Ficámos lá a dormir e no dia seguinte regressámos a Portugal. Íamos com receio de encontrar as fronteiras fechadas ou que a Polícia nos barrasse a passagem por ver que o carro tinha matrícula italiana. Soubemos no dia seguinte que a Suíça fechou a fronteira poucas horas depois", contou o leiriense à Lusa.