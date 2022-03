André Narciso foi VAR em jogo do campeonato grego

Record adiantou, o árbitro filiado na AF Setúbal, de 39 anos, vai



Comoadiantou, o árbitro filiado na AF Setúbal, de 39 anos, vai estar afastado dos jogos da Liga Bwin durante algum tempo, depois do erro considerado grosseiro no desafio entre o Benfica e o Vizela, deixando passar em claro um penálti, por corte com o braço de Ofori, lance que deixou os encarnados em fúria.Como explicou ao nosso jornal fonte próxima do processo, Narciso e o AVAR Paulo Brás concentraram-se numa eventual cabeçada de Ofori em Vertonghen, o que poderia configurar pontapé de penálti. Mas deixaram escapar o corte com o braço, pelo que agora vai sofrer as consequências, à luz dos critérios seguidos pelo Conselho de Arbitragem da FPF.

O português André Narciso foi o VAR do encontro de hoje entre o Panathinaikos e o AEK, a contar para a 1.ª jornada do playoff de apuramento de campeão da liga grega e que terminou com empate a uma bola. De acordo com a imprensa local, o jogo decorreu sem casos polémicos.