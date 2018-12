António Nobre dá o salto para internacional

António Nobre vai dar o salto para árbitro internacional segundo o nosso jornal apurou. O caldense, de 30 anos, evolui na carreira e ocupa a vaga deixada em aberto por Carlos Xistra, que terá 45 anos em janeiro e, por isso, atinge o limite de idade para manter as insígnias. Desta forma, Portugal não perde qualquer internacional, uma vez que Nobre foi indicado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e acabou mesmo por ser aceite.





O árbitro da AF Leiria acaba também por beneficiar do facto de os novos internacionais não poderem ter mais do que 36 anos. Ora, no quadro de arbitragem portuguesa, há poucos não internacionais que cumpram esse requisito - Vítor Ferreira é um deles -, mas as boas referências que António Nobre já tinha dado à UEFA ajudaram a fazer a diferença, tal como o facto de ter realizado uma temporada regular em 2017/18. É que o caldense esteve num programa para talentos e mentores da UEFA na época passada, teve muito bons resultados e a UEFA ficou muito agradada. Como já existia essa boa referência, foi aceite.Para Nobre, segue-se um caminho que começa no nível 3 e que, nos primeiros tempos, vai passar por apitar jogos de camadas jovens até sub-20, partidas da Youth League e torneios. Trata-se da progressão normal para novos internacionais jovens.Esta época, note-se que o caldense, que chegou à categoria principal em 2017/18, já apitou os três grandes. Por duas vezes isso aconteceu na Taça de Portugal, no FC Porto-Vila Real e no Lusitano Vildemoinhos-Sporting, enquanto a outra foi na Allianz Cup, no duelo entre Benfica e P. Ferreira.Artur Soares Dias (Elite)Jorge Sousa (Grupo 1)Tiago Martins (Grupo 2)Fábio Veríssimo (Grupo 2)Hugo Miguel (Grupo 2)João Capela (Grupo 3)Luís Godinho (Grupo 3)João Pinheiro (Grupo 3)António Nobre (Grupo 3)