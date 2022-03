Anunciados árbitros nomeados para a 27.ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira os árbitros nomeados para os jogos da 27.ª jornada da Liga Bwin, com o especial destaque a ir para o dérbi da Invicta, entre Boavista e FC Porto, que será ajuizado por Artur Soares Dias. Já o duelo do campeão Sporting com o V. Guimarães terá Fábio Veríssimo no apito, ao passo que o Benfica-Estoril será ajuizado por Nuno Almeida.Árbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: João CasegasVAR: Luís FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Vasco SantosAVAR: Álvaro MesquitaÁrbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Manso e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Nuno Pereira4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Gonçalo Freire e Rui Cidade4.º árbitro: Rui LimaVAR: Vasco SantosAVAR: Álvaro MesquitaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Tiago Mota4.º árbitro: João PinhoVAR: Miguel NogueiraAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: José LibórioVAR: Hugo SilvaAVAR: José LuziaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: João GonçalvesVAR: João PinheiroAVAR: Tiago Costa