APAF apresenta o seu 'projeto Academia'

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou esta quinta-feira o seu 'projeto Academia APAF', sonho antigo da instituição, destinado a colocar ao serviço dos árbitros um conjunto de instrumentos cada vez mais essenciais ao seu trabalho.Entre os vários objetivos do projeto, a Academia APAF pretende promover estágios de início de época que decorrerão em pontos estratégicos do país dedicados aos árbitros de base e o intercâmbio internacional entre árbitros e associações de classe em diversas ações de formação e torneios.Nessa oferta formativa, a APAF pretende criar um calendário para toda a época com formação em várias áreas, como desenvolvimento pessoal, treino mental e comportamental, inteligência emocional, comunicação verbal e não verbal, nutrição, treino integrado, gestão financeira, liderança, empreendedorismo, planeamento e organização, gestão de projeto e associativismo.Outro objetivo passa pela criação de um espírito de 'fair-play' e de respeito pelos colegas, adversários, árbitros e treinadores por parte dos jovens jogadores, cujos pais, muitas vezes, não desempenham o papel que deveriam junto dos seus filhos, aos quais não transmitem valores e que os envergonham.Um problema identificado pela APAF nos recintos desportivos, onde se pratica semanalmente o denominado futebol de formação, são os comportamentos menos próprios por parte de pais, que criticam treinadores, dirigentes e ameaçam adversários e árbitros.Para combater este comportamento, a APAF pensou numa solução, a iniciar na forma de um projeto piloto, nos jogos de escalões de benjamins, dos 07 aos 12 anos, incluindo um segundo e um terceiro elementos na equipa de arbitragem, que serão um representante dos pais de cada uma das equipas, com as quais entrariam em campo e seriam responsáveis pela verificação da rede das balizas, pelas substituições e pelo registo dos cartões e dos golos.