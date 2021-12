APAF condena acontecimentos no Benfica do Ribatejo-GD Rebocho

A APAF condenou esta segunda-feira "mais um triste episódio que envergonha o futebol português" ocorrido no Benfica do Ribatejo-GD Rebocho. Ao intervalo, " rebentou um engenho explosivo no balneário dos árbitros " e a associação de árbitros pede agora que "os prevaricadores sejam punidos de forma célere e exemplar a nível desportivo e cível". À altura, a formação de Almeirim perdia em casa com o Rebocho (0-1).A APAF - Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol vem repudiar mais um triste episódio que envergonha o futebol português.No intervalo do jogo GD Benfica Ribatejo - GD Rebocho, da AF Santarém, rebentou um engenho explosivo no balneário dos árbitros!Para a salvaguarda da modalidade e dos milhares de pessoas de bem que lhe dão vida, desde a base até ao topo, urge que os prevaricadores sejam punidos de forma célere e exemplar a nível desportivo e cível!Neste momento o desporto, em especial o futebol, têm assistido a vários casos de violência à qual não pode ser alheia a perceção de impunidade e a ausência de segurança efetiva na maior parte dos jogos.Numa sociedade cada fez mais marcada pela crise de valores receamos que, se nada for feito, possamos vir a assistir, de forma negligente, a uma catástrofe anunciada.Como nota final, deixamos uma palavra de incentivo e apoio para todos os elementos da equipa de arbitragem - Pedro Francisco, Bruno Nunes e Martim Valério - a quem iremos prestar todo o apoio necessário"