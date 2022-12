APAF define conjunto de medidas a adotar para providenciar maior segurança aos árbitros

Exigir o policiamento obrigatório em todos os jogos que envolvam equipas que tenham elementos envolvidos em atos de agressões;

Exigir que sejam aplicadas as penas máximas dos regulamentos disciplinares aos agressores;

Exigir a inclusão de árbitros nas comissões de análise dos jogos de todas as associações distritais/regionais;

Exigir que todas as associações do país criem um regulamento sobre a atuação dos PCS e a sua punição específica no desempenho das funções;

Exigir que todas as associações distritais/regionais sejam responsáveis por dar formação aos "Ponto de Contacto com a Segurança" (PCS);

Apresentar propostas de alteração aos regulamentos disciplinares de forma que, a partir da próxima época, as sanções a aplicar aos agressores aos árbitros sejam mais severas e a moldura tenha uma aplicação uniforme em todas as Associações Futebol;

Criação da plataforma "Eu Alerto!", que permitirá a sinalização por parte de qualquer árbitro de todas as situações que colocam em causa a segurança das equipas de arbitragem;

Realização de uma campanha de sensibilização que envolva os campeonatos profissionais e não profissionais;

Solicitar á Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), realização de ações de formação e de sensibilização junto dos clubes e dos núcleos de árbitros;

Solicitar reuniões com a Secretaria de Estado da Juventude e Deporto, Administração Interna, APCVD, e com as várias Associações Futebol do país no sentido de em conjunto se encontrar soluções efetivas para esta problemática.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reuniu-se esta quarta-feira com os núcleos e academias de árbitros de todo o país com o objetivo de definir um conjunto de medidas a adotar que permita às equipas de arbitragem terem maior segurança e "punições mais céleres e punitivas para os prevaricadores", tal como é anunciado no comunicado hoje emitido pela associação.Entre as várias medidas/sugestões anunciadas, a APAF lança a possibilidade de existência de uma nova plataforma, a "Eu Alerto!", que "permitirá a sinalização por parte de qualquer árbitro de todas as situações que colocam em causa a segurança das equipas de arbitragem".