APAF fecha estágio jovem com otimismo para o futuro

O 20º Estágio Nacional do Árbitro Jovem (ENAJ) terminou este domingo no Luso. Foram três dias de intenso trabalho, quer de campo como também com palestras e formações.





Na sessão de encerramento, onde estiveram presentes o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, mas também António Costa e Ricardo Duarte, representantes da Associação de Futebol de Aveiro e da Federação Portuguesa de Futebol, respetivamente, o discurso foi de otimismo em relação à aprendizagem feita durante este fim-de-semana."Em mais de 10 anos de árbitro jovem, este foi dos melhores grupos em termos de responsabilidade, o que me deixa muito satisfeito", sublinhou Luciano Gonçalves, pouco antes de serem entregues os diplomas a todos os participantes, incluindo aos sete jovens árbitros estrangeiros, da Áustria, Bélgica, Chipre, Inglaterra, Itália, Malta e País de Gales, que também marcaram presença neste evento.A terminar, foram anunciados os melhores classificados, que terão a oportunidade de acompanhar os árbitros nas finais nacionais desta temporada, mas também na participação em torneios internacionais. Francisco Sousa, (Madeira), Ricardo Almeida (Vila Real), Joana Nogueira (Coimbra), Diogo Cunha (Coimbra), Sara Pinheiro (Braga), Fernando Pinto (Porto) Tânia Lopes (Aveiro), André Lopes (Lisboa), Beatriz Canuto (Braga), Inês Tavares (Setúbal), Nuno Silva, Bárbara Alves (Coimbra), Diogo Ventura (Portalegre) e Francisco Afonso (Guarda) foram os jovens árbitros distinguidos.