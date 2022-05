APAF lança projeto 'Centro Estágios Academia'

A APAF lançou, na passada sexta-feira, à margem do 43.º aniversário da associação, o projeto "Centro Estágios Academia APAF", que tem como principal objetivo agregar a formação da classe dos árbitros em Portugal, "tanto a nível técnico como comportamental", e que terá a FPF como principal parceira.De acordo com o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, "a necessidade deste espaço passa pela oportunidade de reunir e capacitar os árbitros da base ao topo, através dos núcleos, Conselhos de Arbitragem (nacional e regional), associações de futebol e federações desportivas. Estas entidades passam a dispor de um espaço reservado não apenas à formação, mas, também, à troca de know-out, onde escolas, universidades, clubes e público em geral consigam visitar e aceder ao papel do árbitro, através de tecnologia que preenche esse propósito, através de simuladores, óculos 3D e hologramas".Luciano Gonçalves acrescenta ainda que o projeto não será "apenas uma fonte de recrutamento, mas também uma oportunidade de mudar as mentalidades dos jovens em relação à classe".