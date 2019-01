APAF manifesta "grande preocupação" com redução de policiamento no futebol

A Associação Portuguesa de Árbitros Futebol (APAF) manifestou esta terça-feira "grande preocupação" com a redução de policiamento nos jogos das competições não profissionais, face às "mais de 100 agressões a árbitros" que contabilizou nos últimos dois anos.Em comunicado, o organismo reforça a preocupação perante a "surpreendente notícia", que, acredita, "em nada irá contribuir para melhorar o atual clima que se vive no futebol português, muito pelo contrário"."É com grande preocupação que tomamos conhecimento de que a direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) irá reduzir drasticamente o policiamento na maior parte dos jogos das competições não profissionais", reforça o documento.Segundo a mesma nota, a violência "em recinto desportivo prolifera pelo país", sendo que contabilizou já "mais de 100 agressões a árbitros" nos últimos dois anos, não contando com outras situações, considerando que o policiamento é necessário no futebol de formação e distritais."Também não deixa de surpreender o 'timing' escolhido para iniciar a aplicação de uma norma de 2012 [a lei 216/2012]. A APAF defende que se aguarde pelo final da época em curso, ou pela aprovação da nova legislação que pretende combater os fenómenos de violência associados aos espetáculos e atividades desportivas, que se encontra em discussão na Assembleia da República", acrescentam.Na opinião deste organismo, a medida poderá contribuir para colocar em causa a prática desportiva, pelo que apresenta "total disponibilidade para colaborar" com a procura