APAF marca presença na Assembleia da República esta quarta-feira

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) irá marcarpresença na Assembleia da República na quarta-feira, a partir das 12 horas, no âmbito da audição 'Grupo de Trabalho – Integridade, Igualdade e combate à violência no desporto"."Numa altura em que o tema da violência física e verbal sobre árbitros edemais agentes está na ordem do dia, a APAF agradece a disponibilidade dos deputados do Grupo de Trabalho – Integridade, Igualdade e combate à violência no desporto para ouvir as preocupações dos árbitros, bem como o pedido de ajuda para que se encontrem soluções para aumentar a segurança no Desporto, ameaçado por uma sensação de impunidade incompreensível", adianta o organismo presidido por Luciano Gonçalves, que amanhã estará no parlamento português.