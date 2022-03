APAF realiza 'Mesa Redonda de Futsal' em Barcelos

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai realizar mais uma edição da 'Mesa Redonda de Futsal', um evento que não se realizou no ano passado devido à pandemia.Terá lugar amanhã, sexta-feira, às 21 horas, na Biblioteca Municipal deBarcelos, e contará com a presença de Pedro Dias (diretor e coordenador da Federação Portuguesa de Futebol), André Lima (treinador europeu de futsal), Tiago Brito (jogador da Seleção Nacional), Fátima Araújo (árbitrada categoria CFF), Eduardo Coelho (árbitro internacional) e MárioMartins (moderador do evento).A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas para sec.geral@apaf.pt.