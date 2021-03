APAF realiza palestra online sobre 'Comunicação de Arbitragem na era do VAR'

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) promove quinta-feira, a partir das 21 horas, uma palestra via Zoom com o tema 'Comunicação de Arbitragem na era do VAR'.





A iniciativa conta com a participação de Sérgio Krithinas, diretor adjunto de; Jorge Faustino, ex-árbitro e especialista em arbitragem de; João Capela, ex-árbitro e membro do Comité de Arbitragem da Federação Grega de Futebol e ainda Rui Cruz, comentador de futsal.Os interessados devem realizar a inscrição e solicitar o link para aceder à conferência através do e-mail Academia@apaf.pt.