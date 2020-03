APAF rejeita pressões aos árbitros

O ex-árbitro Jorge Ferreira anunciou ter feito uma denúncia do Conselho de Arbitragem, levantando suspeitas de corrupção e falsificação de documentos, algo que teve seguimento numa reportagem da RTP, com alegados árbitros no ativo a afirmarem que são feitas pressões para favorecer os três grandes. Perante estes dados, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol saiu em defesa dos juizes.

"Os árbitros garantem que nunca sentiram ou sofreram qualquer tipo de pressão por parte de qualquer membro do CA da FPF no sentido de favorecer uma qualquer equipa", lê-se no comunicado, garantindo que os árbitros "não se reveem no clima de suspeição e ofensas que foram dirigidas por colegas e ex-colegas ao CA nas reportagens que vieram a público".

A APAF explica ainda que os árbitros estão disponíveis "para colaborar com a justiça para bem da verdade, da arbitragem e do futebol".