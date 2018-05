A APAF, "na pessoa do seu presidente Luciano Gonçalves, repudia as palavras do diretor de comunicação do FC Porto", Francisco J. Marques, terça-feira à noite, no Porto Canal.Em comunicado, a associação de árbitros explicou que tem uma política de comunicação "assente na solução e nunca na crispação". "Pretende-se atuar junto das instâncias competentes de uma forma colaborativa, (...) deixando as autoridades competentes desenvolverem o seu trabalho sem o constante ruído de fundo", lê-se no texto, onde se garante também uma APAF que "nunca esteve ou estará ‘capturada aos interesses’".Na terça-feira, Francisco J. Marques tinha questionado o silêncio da APAF face à divulgação de contactos de árbitros no caso dos emails. "Antes a APAF não se calava... A que assistimos agora? O senhor Luciano Gonçalves nem pia", afirmou.