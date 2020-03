APAF suspende pagamento de quotas

Numa altura em que todas as competições desportivas no país estão suspensas devido à pandemia do coronavírus, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) decidiu "suspender o pagamento de quotas no período em que as competições de futebol e futsal se encontrem paradas", informou esta quinta-feira o organismo em comunicado nas redes sociais.





Segundo a mesma nota a decisão da APAF foi tomada com "pensamento nos seus associados e na gravidade do momento que atravessamos" e trata-se de "uma medida que apesar de um forte impacto na tesouraria da Associação, representa o nosso contributo para os tempos difíceis que todos estamos a enfrentar".