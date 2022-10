Árbitra Eunice Mortágua premiada pelo European Fair Play Movement

Eunice Mortágua, árbitra e diretora da APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) foi premiada pelo European Fair Play Movement (EFPM) na categoria 'Spirit of Fair Play' Award'.A juíza de 48 anos, natural de Aveiro, é alvo da distinção depois de ter socorrido dois jovens futebolistas a 19 de junho de 2021, em dois jogos diferentes , tendo ambos caído inanimados em partidas dos distritais de Aveiro. Refira-se que a árbitra já tinha sido homenageada em dezembro do ano passado, em Lisboa , durante a cerimónia de entrega dos prémios do Cartão Branco relativa às épocas 2019/20 e 2020/21, promovida pelo IPDJ.Em comunicado, a APAF explica que a "a condecoração reconhece atos de humanismo, responsabilidade e fair play e enche de orgulho a arbitragem portuguesa e a APAF".Refira-se que o prémio surge após uma candidatura enderaçada, conjuntamente, pela Confederação do Desporto de Portugal e pelo Plano Nacional de Ética no Desporto aos EFPM Awards 2022. Eunice Mortágua vai receber o prémio nos dias 3 e 4 de novembro, em Roma (Itália).