Árbitra Sandra Bastos "feliz" com fase final de Mundial e esforço que "valeu a pena"

A árbitra Sandra Bastos disse estar "muito feliz" com a nomeação para a fase final do Mundial de futebol feminino , o primeiro para uma portuguesa, salientando que todo o seu esforço "valeu a pena"."Estou muito feliz por esta nomeação. Passei por momentos muito complicados na minha carreira, soube levantar-me, dediquei-me e esta é a prova de que valeu a pena todo o meu esforço. É um sonho e um objetivo que consigo concretizar", disse Sandra Bastos, em declarações à agência Lusa.Sandra Bastos, de 40 anos e internacional desde 2004, acrescentou que qualquer árbitra internacional tem a ambição de chegar a uma fase final de um Mundial, o que acontecerá entre 7 de junho e 7 de julho do próximo ano, em França."É sem dúvida um momento alto para a arbitragem portuguesa e só temos de estar orgulhosos por isso", acrescentou a árbitra da Associação de Futebol de Aveiro, que esteve em duas edições do Mundial de sub-17 e uma do Europeu de sub-19.Com uma carreira na arbitragem com início em 2001, Sandra Bastos estendeu os 'louvores' da sua nomeação ao trabalho de toda uma equipa, na qual incluiu o apoio do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.Um reconhecimento traduzido na presença no Mundial, que o Conselho de Arbitragem, presidido por José Fontelas Gomes, não quis deixar passar em claro."É uma notícia que nos deixa muito satisfeitos, pelo trabalho que temos vindo a desenvolver na arbitragem portuguesa e que vamos vendo ser reconhecido pelas instâncias internacionais", disse, também à Lusa, José Fontelas Gomes.O dirigente deixou felicitações a Sandra Bastos pelo objetivo, depois de longos anos de esforço e trabalho, e explicou que esta indicação da FIFA é mais um ponto alto entre outras nomeações, "no futebol masculino e feminino, no futsal e no futebol de praia".Hoje, o comité de arbitragem da FIFA anunciou as 27 árbitras escolhidas e as 48 assistentes, provenientes de 42 países, nove dos quais da Europa.A fase final do Mundial2019 vai ser disputada nas cidades franceses de Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes, com início em 7 de junho e a final agendada para 7 de julho, em Lyon.