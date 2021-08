Árbitro francês apita P. Ferreira em Londres e inglês dirige duelo do Santa Clara

É já esta quinta-feira que P. Ferreira e Santa Clara vão tentar confirmar a vantagem conquistada na semana passada e, assim, carimbar o acesso à fase de grupos da Conference League. E já são conhecidos os árbitros para os desafios em casa do Tottenham e do Partizan.





A visita dos pacenses a Londres será arbitrada pelo francês Ruddy Buquet, árbitro de 44 anos que não só já se cruzou com a Seleção Nacional como também já dirigiu jogos de Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga, tendo ainda somado algumas presenças em jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.Já o encontro entre Partizan e Santa Clara, na Sérvia, será dirigido pelo inglês Craig Pawson, de 42 anos, também ele experiente nas competições europeias, tendo apitado um duelo do Sp. Braga em 2015/16, diante do Slovan Liberec. Também já se cruzou com a Seleção Nacional.