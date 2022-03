Árbitro romeno que esteve no Lyon-FC Porto sofreu ataque cardíaco

Ovidiu Hategan, árbitro romeno que esteve recentemente no Lyon-FC Porto da Liga Europa, sofreu este domingo um ataque cardíaco e foi sujeito, segundo a imprensa do país, a "procedimento cirúrgico".Fonte próxima do oficial revelou, ao 'Special Arad', que tudo começou com uma dor no peito. "Ele sentiu uma dor no peito durante o treino. Como médico, percebeu os sintomas e conduziu sozinho até ao hospital em Timisoara. Após realizar um eletrocardiograma foi informado que tinha uma veia entupida. Foi-lhe colocado um stent [n.d.r: pequeno tubo que tem como objetivo restaurar ou evitar a diminuição do fluxo sanguíneo]".Na passada quinta-feira, Hategan desempenhou as funções de quarto árbitro no duelo entre País de Gales e Áustria (2-1), de qualificação para o Mundial'2022.