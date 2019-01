Árbitros de Évora voltam a apitar jogos do campeonato distrital

Os árbitros de futebol de Évora anunciaram nesta quinta-feira que retiraram as dispensas e vão voltar a apitar os jogos organizados pela associação distrital, depois de terem sido liquidados os pagamentos dos honorários em atraso. Em comunicado, os três núcleos de árbitros de futebol do distrito de Évora informaram que os juízes "procederam à retirada das respetivas dispensas", que tinham sido apresentadas, há quase duas semanas, na Associação de Futebol de Évora (AFE)."Por terem sido confirmados todos os pagamentos referentes aos honorários em atraso, entendem as direções dos três núcleos estarem reunidas as condições para que sejam retiradas as licenças e para que os árbitros voltem a desempenhar a sua atividade", pode ler-se no comunicado. Os árbitros não estiveram na maioria dos jogos dos campeonatos distritais de futebol de Évora deste domingo, depois de terem apresentado as licenças por tempo indeterminado, como forma de protesto contra o atraso do pagamento de honorários.Segundo disse à agência Lusa o presidente da AFE, António Pereira, apenas dois dos 13 jogos dos dois campeonatos distritais contaram com equipas de arbitragem, tendo sido necessário recorrer a juízes alternativos, escolhidos previamente ou na assistência. O juiz internacional Luís Godinho, que também é presidente do Núcleo de Árbitros de Futebol da Zona dos Mármores Prof. Jorge Pombo, disse à Lusa, na semana passada, que os juízes tinham em atraso o pagamento dos honorários dos jogos referentes a novembro e alguns também os de setembro e outubro do ano passado."Os árbitros para apitarem jogos nas competições distritais colocam dinheiro dos seus orçamentos familiares para combustível e refeições", alertou, na altura, referindo que, quando se acumula dois ou três meses de honorários em atraso, "há árbitros que sentem". Os núcleos de árbitros do distrito de Évora reiteraram, no comunicado, o compromisso assumido para "o cumprimento de um memorando de entendimento" assinado com a AFE sobre vários aspetos da modalidade e da arbitragem.