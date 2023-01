Árbitros do Marítimo-Sporting e do Casa Pia-FC Porto escapam à jarra

As arbitragens do Marítimo-Sporting (1-0) e do Casa Pia-FC Porto (0-0) causaram muita polémica mas os juízes que dirigiram os dois jogos da última jornada da Liga Bwin não foram para a 'jarra', estando os dois nomeados para encontros da 16.ª ronda da prova. Hélder Malheiro vai estar no Estoril-Casa Pia e Nuno Almeida foi nomeado para o Chaves-Arouca.Apesar das queixas e das críticas generalizadas ao trabalho de Hélder Malheiro e Nuno Almeida, o Conselho de Arbitragem considerou que não cometeram erros graves que justificassem a sua ausência nas nomeações para as partidas deste fim de semana.Refira-se ainda que o Cláudio Pereira, VAR no Marítimo-Sporting, vai ser VAR também no Sp. Braga-Boavista. Já Hugo Miguel, que foi VAR no Casa Pia-FC Porto ficou de fora.Árbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Fá SanháVAR: João GonçalvesAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Rui Oliveira