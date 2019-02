Árbitros recebem aumento e voltam a usar logotipo da NOS

Os árbitros da Liga entraram em campo na 22.ª jornada com o logotipo da NOS, empresa que patrocina o principal campeonato português, numa das mangas. Trata-se de um tema que começou a dar que falar em 2017/18 e que agora chega a uma resolução, depois de as negociações que há muito decorriam com a Liga, tendo em vista o aumento dos prémios dos árbitros, terem sido concluídas com sucesso.Segundo Record apurou, os prémios referentes aos jogos da Liga sobem 10 por cento com efeitos retroativos, algo que motivou os árbitros a voltarem a usar o logotipo da NOS no seu equipamento. Em vez de estar à frente, como acontecia antes - e que foi aconselhado a ser parado pelo Conselho de Disciplina com base nas regras da FIFA -, passou para uma das mangas.Refira-se que estas eram negociações que já duravam há bastante tempo, sendo que os árbitros não eram aumentados em termos de prémio de jogo desde 2009, pelo que decidiram exibir novamente o logotipo da NOS como resposta ao acordo alcançado.