Árbitros revelados para o Sporting-Gil Vicente e FC Porto-Sp. Braga

Tiago Martins (AF Lisboa) irá apitar o Sporting-Gil Vicente e Artur Soares Dias (AF Porto) estará no jogo grande da jornada da Liga Bwin: o FC Porto-Sp. Braga. Ambas as partidas serão realizadas na sexta-feira.O Conselho de Arbitragem revelou esta quarta-feira as nomeações dos árbitros para o regresso do campeonato à atividade, na oitava jornada do primeiro escalão do futebol nacional. Confira as equipas de arbitragem completas:Árbitro: Tiago MartinsAssistentes: André Campos e José Mira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: David SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno Jesus