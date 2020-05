Árbitros viajam para a Madeira nos aviões das equipas visitantes

As equipas de arbitragem que dirigirem jogos no Estádio da Madeira, no que resto do campeonato, vão sempre viajar no avião das equipas visitantes. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol informou a Liga deste acordo que alcançou com as equipas em causa, bem como, claro, com o Marítimo, que viu validada a vontade de jogar na condição de visitado no seu próprio estádio, nos Barreiros.





Desta forma, os árbitros viajam num clima de segurança, junto de intervenientes com quem já vão estar obrigatoriamente dentro das quatro linhas no encontro. Em causa estão as receções do Marítimo a V. Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão.