Artur Soares Dias condecorado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Artur Soares Dias, árbitro que está presente no Euro'2020 como um dos designados para a competição, foi condecorado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia com a Medalha de Mérito Municial, classe Profissional, grau Ouro.





A notícia surge no dia em que o português sabe que vai marcar presença no República Checa-Inglaterra, jogo do grupo D do Europeu, a realizar na próxima terça-feira, dia 22, pelas 20h. A cerimónia aconteceu este domingo de manhã, distinguindo Soares Dias pela sua "notável carreira nacional e internacional ao serviço da Arbitragem, digna de reconhecimento e apreço deste município", segundo consta na nota de imprensa.O árbitro será recebido pessoalmente pelo Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia no seu regresso a Portugal, uma vez que, na sua ausência, a medalha teve de ser entregue à sua mãe.