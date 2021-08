Artur Soares Dias e Tiago Martins apitam no playoff da Liga Europa

A UEFA nomeou duas equipas de arbitragem portuguesas para esta semana de decisão dos playoffs de acesso às fases de grupos das suas competições de clubes. Artur Soares Dias e Tiago Martins vão estar em encontros da Liga Europa, que se realizam esta quinta-feira.





Soares Dias, que teve um verão atarefado com presença no Euro'2020 e Jogos Olímpicos de Tóquio, vai apitar o Légia Varsóvia-Slavia Praga, contando com os assistentes Rui Licínio e Pedro Ribeiro e com Hugo Miguel na função de 4.º árbitro. Na primeira mão, polacos e checos empataram a duas bolas.Já Tiago Martins, que foi VAR durante o torneio olímpico, vai dirigir o Az Alkmaar-Celtic e viajará para a Holanda na companhia dos assistentes André Campos e Rui Teixeira e do 4.º árbitro André Narciso. O encontro da primeira mão terminou com triunfo escocês por 2-0.