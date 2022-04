Artur Soares Dias lesiona-se e passou a 4º árbitro no Vizela-Arouca

Artur Soares Dias lesionou-se e passou a 4º árbitro no Vizela-Arouca na segunda parte do jogo da 31ª jornada da Liga Bwin. O juiz da AF Porto queixou-se de um problema na perna esquerda no final da primeira parte e ainda findou os primeiros 45 minutos, apesar de ser assistido no relvado.Ao intervalo, David Silva, 4º árbitro do jogo, assumiu o apito e conduz a partida no segundo tempo no Municipal de Vizela.David Silva, 29 anos, faz o 9º encontro esta época na Liga Bwin.