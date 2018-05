Continuar a ler

"É uma alegria pelo facto da arbitragem portuguesa estar de volta à Elite europeia. Há muita qualidade nos árbitros portugueses e por isso este é um sucesso de todos, árbitros e Conselho de Arbitragem. Não vou esconder que é a concretização de um sonho que tinha para a minha carreira e que fico muito contente com esta promoção, que seguramente enobrece o legado do meu pai. Nesta hora gostaria de agradecer o apoio da FPF – em todas as horas - a este setor, algo que os árbitros reconhecem", afirmou Soares Dias em declarações reproduzidas no site da FPF.No setor feminino, Sandra Bastos continua na Elite e Catarina Campos na 3.ª categoria; mas Portugal conta agora com Sílvia Domingos na 1.ª categoria, igualmente alvo de uma promoção. No futsal continua tudo como estava: Eduardo Coelho na Elite, Nuno Bogalho na 1.ª categoria, Miguel Castilho e Ruben Guerreiro na 2.ª categoria."Este reconhecimento da UEFA é o reflexo da qualidade dos nossos árbitros a nível individual, mas igualmente da aposta que a Federação Portuguesa de Futebol e o seu Conselho de Arbitragem têm vindo a fazer na arbitragem, com condições de trabalho cada vez melhores. Temos mostrado a nossa qualidade em Portugal e em termos internacionais, num contexto que nem sempre tem sido o mais favorável. Estamos seguros de que esta é a linha certa e de que com o apoio de todos teremos condições para ir mais longe", sublinhou o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Fontelas Gomes.