Artur Soares Dias vê participação no Euro'2020 chegar ao fim

Artur Soares Dias já está de volta a Portugal depois de ter representado a arbitragem nacional na fase final do Campeonato da Europa. O árbitro portuense apitou dois encontros (Turquia-País de Gales e Inglaterra-Rep. Checa) neste Euro'2020, sendo que viu a sua participação chegar ao fim agora antes dos oitavos-de-final, visto que a UEFA decidiu manter apenas oito equipas de arbitragem.





Desta forma, Soares Dias, bem como Rui Licínio e Paulo Soares, terminam a sua participação no Europeu e começam a preparar-se para mais uma aventura. É que o trio vai agora fazer as malas para voltar a erguer a bandeira portuguesa, mas no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio.