Artur Soares Dias voltou a apitar em Portugal e premiou Rio Ave e Estrela da Amadora

Artur Soares Dias voltou a arbitrar encontros oficiais em Portugal, tendo dirigido o encontro desta sexta-feira entre Estrela da Amadora e Rio Ave, na Reboleira. O árbitro internacional filiado na AF Porto viveu um verão muito intenso, pois não só participou como árbitro de campo no Euro'2020 como também esteve em ação nos Jogos Olímpicos de Tóquio.





Os dois clubes da Liga Sabseg foram premiados por Soares Dias, conforme revelou o Rio Ave, sendo que o presidente António Silva Campos recebeu uma camisola autografada pelo juiz e pelos seus assistentes de longa data, também presentes na Reboleira (Rui Licínio e Paulo Soares), referente à participação da equipa de arbitragem no Euro'2020."Artur Soares Dias voltou hoje a apitar no futebol português como se estivesse no Europeu ou nos Olímpicos, onde representou a arbitragem portuguesa durante o Verão. No regresso, além de encarar o jogo com o mesmo rigor, presenteou os clubes com uma camisola da sua presença naquelas competições internacionais de prestígio, no caso do Rio Ave FC, recebida pelo presidente António da Silva Campos. Um nobre gesto que merece ser partilhado. O futebol é feito dos atletas, dos técnicos, de todos os que os envolvem, e também dos árbitros", apontou o Rio Ave, numa publicação no seu Facebook.Soares Dias apitou dois jogos na fase de grupos do Euro'2020 e outros tantos na fase de grupos do torneio Olímpico. Depois disso, teve um período de repouso e foi nomeado pela UEFA para dirigir um jogo do playoff da Liga Europa, na reta final de agosto, e outro da ronda de qualificação europeia para o Mundial'2022 no início deste mês. Este Estrela da Amadora-Rio Ave foi o primeiro das provas profissionais que dirigiu esta época no nosso país.