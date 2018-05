Antes de rumar a França para apitar no Torneio de Toulon, que decorre entre amanhã e 9 de junho, o árbitro Luís Godinho desdramatizou a ausência da arbitragem portuguesa no próximo Mundial. "Muito do que se tem dito não corresponde inteiramente à verdade, pois o facto de não termos nenhum árbitro nessa função no Mundial’2018, na Rússia, deve-se sobretudo a um normal e natural ciclo que se fechou em 2014 com Pedro Proença, que foi o último árbitro português a estar numa grande competição internacional", afirmou ao site Ardina do Alentejo.Luís Godinho, de 32 anos, explicou o motivo para esta ausência. "Houve a necessidade de redefinir estratégias e formas de tentar garantir um árbitro o quanto antes na elite da arbitragem mundial, mas esse é um caminho longo e para o qual tanto o Conselho de Arbitragem da FPF como os árbitros internacionais portugueses têm trabalhado, com o objetivo claro e inequívoco de muito em breve voltar a marcar presença numa grande competição", referiu, acrescentando : "A Inglaterra, que tão apelidada é como tendo a melhor arbitragem do Mundo, também não vai ter nenhum árbitro neste Mundial. Não se trata de falta de qualidade, pois temos muitos e bons árbitros. Estou certo que iremos voltar em breve à elite e a colocar árbitros nas grandes competições."

Autor: José Lameiras