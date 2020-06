Benfica e FC Porto já conhecem árbitros para a 28.ª jornada

Benfica e FC Porto já sabem que árbitros vão apitar os respetivos encontros na 28.ª jornada. Com ambos os jogos marcados para esta terça-feira, as águias defrontam o Santa Clara num duelo que será apitado por João Pinheiro, enquanto Rui Costa vai desempenhar as funções de vídeo-árbitro na Cidade do Futebol. Já o FC Porto-Boavista será ajuizado por Artur Soares Dias e Manuel Oliveira fará de VAR.





Para já, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou os árbitros de cinco encontros da 27.ª ronda.Árbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e António Godinho4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Cláudio PereiraAVAR: Tiago MotaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: Luís MáximoVAR: Luís GodinhoAVAR: Valter RufoÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Pedro Fernandes e Paulo Miranda4.º árbitro: David SilvaVAR: Vasco SantosAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Manso4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Rui CostaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Fábio MeloVAR: Manuel OliveiraAVAR: Pedro Ricardo Ribeiro